Благовещенск, , 03:05 — REGNUM Прокуратура Амурской области проверит школу, в которой учится конфликтный ученик, срывающий уроки, и даст правовую оценку действиям педагогов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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Сотрудники Благовещенской прокуратуры по поручению прокуратуры Амурской области проводят проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних в школе Благовещенска.

По предварительным данным, из-за агрессивного поведения учащегося шестого класса общеобразовательной школы родители остальных учеников не пустили своих детей в школу, опасаясь за их жизнь и здоровье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске разгорается скандал в одном из образовательных учреждений города, где шестиклассник своим неадекватным поведением пугает других учеников.