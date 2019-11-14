Владивосток, , 02:37 — REGNUM В Приморье в районе мыса Сысоева в заливе Петра Великого проводится поиск пропавшей шхуны «Муксун», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

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12 ноября в 16:20 по местному времени в МЧС поступило сообщение о потере связи со шхуной при переходе из города Владивосток в бухту Светлая Тернейского района. На шхуне находилось 2 человека. 13 ноября поисковые работы осуществлялись вертолётом Ми-8, с которого было осмотрено 2 тыс. кв. км акватории. В поисковой операции приняли участие спасательный катер, буксир и спасательное судно «Ирбис». Поиск затруднён сильным ветром и волнением моря.

К поисковым работам привлечено 74 человека и 5 единиц техники, в том числе от МЧС России по Приморскому краю 5 человек, 2 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в заливе Владимир спасателям удалось обнаружить и спасти одного рыбака с перевернувшейся лодки, поиски второго продолжаются.