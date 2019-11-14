Хабаровск, , 02:37 — REGNUM В Хабаровском крае и Еврейской автономной области 14 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями существует угроза чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.

Штормовой ветер и мокрый снег могут нарушить работу жизненно важных объектов энергетики, связи, ЖКХ. Возможны перебои в движении всех видов транспорта (автомобильного, железнодорожного, авиационного).

По данным центра «Антистихия» и Гидрометцентра России 14 ноября во многих районах Хабаровского края и Еврейской автономной области ожидаются неблагоприятные погодные условия: мокрый снег, ветер 17−22 м/с, на порывах до 25−27 м/с.

На побережье Хабаровского края ожидается штормовой ветер до 23−28 м/с.

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