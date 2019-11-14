Ростов-на-Дону, , 01:04 — REGNUM В двух школах Ростова-на-Дону объявлен карантин по пневмонии. Оба образовательных учреждения расположены в Советском районе.

В школе № 86 занятия не проводятся, в школе № 87 внеплановые каникулы наступили только в одном классе, где выявлено двое заболевших учеников.

«Школа закрыта на карантин до 19 ноября из-за вирусной пневмонии. Это форма болезни не прослушивается, её можно обнаружить только с помощью рентгена. Несколько человек сейчас лежат в больнице», — цитирует портал 161.ru источник в школе.

ИА REGNUM напоминает, что вспышка пневмонии стала причиной для отмены занятий в нескольких российских школах. Ранее на карантин были закрыты школы и классы на Ямале, в Приамурье и Чувашии. Также появилась информация о заболеваемости пневмонией тульских школьников.