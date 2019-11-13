Нарьян-Мар, , 23:50 — REGNUM Росгвардия завершила проверку частного охранного предприятия «Святогоръ», сотрудник которой пустил на территорию детского сада «Сказка» убийцу.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, инспекторы центра лицензионно-разрешительной работы выявили в деятельности предприятия целый ряд нарушений.

«Собранные материалы проверки будут направлены в суд для решения вопроса об аннулировании лицензии указанной организации на осуществление частной охранной деятельности», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в здание детского сада «Сказка» вошел мужчина и ударом ножа убил шестилетнего мальчика. Дверь в учреждение преступнику дистанционно открыл охранник, принявший убийцу за одного из родителей. Сотруднику ЧОП предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою вину он признал частично.