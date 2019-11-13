Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Сбои в работе социальной сети Instagram отметили пользователи ряда стран мира. Данные о сбоях в работе сервиса 13 ноября опубликованы на портале Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой в работе социальной сети произошёл около 22:41 мск. По данным Downdetector, большая часть пользователей (71%) испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты, ещё у 17% возникли трудности с загрузкой нового контента, а ещё 11% не могут вообще зайти на сайт.

О проблемах, возникших с социальной сетью чаще других сообщают пользователи из США, Франции, Германии, Великобритании. В России трудности разного рода при пользовании сайтом испытывают жители Москвы.

Instagram — социальная сеть, позволяющая снимать и выкладывать фотографии и видео, использовать различные фильтры для обработки фото, а также обмениваться фотографиями и распространять их через специальные сервисы и другие социальные сети.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ряде нововведений, которые подготовила для пользователей социальная сеть «ВКонтакте».

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