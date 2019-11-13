Ростов-на-Дону, , 23:28 — REGNUM В Ростовской области задержан очередной подозреваемый по делу о перестрелке на хуторе Чернозубов Орловского района, которая произошла 22 октября 2019 года.

Мужчина стал четвёртым подозреваемым по уголовному делу по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время три человека находятся в розыске.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в результате перестрелки на хуторе Чернозубов, возникшей на почве земельного спора, погибли пять человек.

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