Москва, , 23:22 — REGNUM Боец смешанных единоборств Дмитрий Сосновский арестован в Москвы в рамках уголовного дела о похищении человека, передаёт 13 ноября ТАСС.

Как сообщается, Пресненский суд избрал для Сосновского меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он проходит фигурантом дела, возбужденного по части 3 статьи 126 УК РФ «Похищение человека, совершённое организованной группой».

Адвокат спортсмена Равиль Саберов подтвердил журналистам данную информацию, отметив, что Сосновского «действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека». По его словам, по делу проходят ещё пять человек, все они обвиняются в вымогательстве порядка 300 тысяч рублей у представителя коммерческой организации.

Вместе с тем адвокат считает, что следствие неправильно квалифицировало действия его подзащитного. «Максимум, о чём там можно вести речь, это самоуправство», — пояснил он.

30-летний Дмитрий Сосновский — непобеждённый российский боец, выступающий в тяжёлой весовой категории на профессиональном уровне с 2012 года. Принимал участие в турнирах бойцовских организаций Coliseum FC, Oplot Challenge, ProFC и других.