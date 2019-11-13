Нефтекумск, Ставропольский край, , 23:21 — REGNUM В городе Нефтекумске Ставропольского края Мужчина с ножом пытался напасть на детей в Ставропольском крае, сообщает 13 ноября агентство «Победа 26».

Происшествие случилось 9 ноября в городе Нефтекумске. Проходившая мимо женщина, увидевшая, что мужчина запугивает детей ножом, отвлекла его пока другие очевидцы вызывали полицию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 13 ноября поручил краевому управлению СК возбудить уголовное дело по данному факту, а упомянутого мужчину задержать.

На официальном сайте СК РФ сообщается, что это расследование взято под контроль сотрудниками центрального аппарата Следственного комитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нарьян-Маре проникший в детский сад преступник во время тихого часа убил ребёнка ножом. Позднее он заявил, что таким образом проводил магический ритуал.

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