Магас, , 22:34 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Ингушетии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 18:00 мск на 580 километре федеральной автотрассы Р-217 «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре. Столкнулись два автомобиля отечественного производства и иномарка.

В результате ДТП на месте происшествия погиб один из водителей, 40-летний житель города Сунжа. Двое 21-летних жителей Назрани были госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

На место ДТП выехали представители правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии, приведшей к гибели человека. К ликвидации последствий аварии привлекались 4 человека и 1 единица техники от МЧС России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек в результате ДТП в Забайкалье.

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