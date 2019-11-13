Братислава, , 22:32 — REGNUM Вопрос об объявлении в стране государственного траура в связи с гибелью в ДТП 12 человек рассмотрит правительство Словакии. Об этом 13 ноября сообщил журналистам премьер страны Петер Пеллегрини.

Пеллегрини заявил, что эта авария является одной из самых крупных и трагических в истории страны. Премьер отметил, что он планирует созвать внеочередное заседание правительства, где будет поднят вопрос о произошедшем.

Как сообщил Пеллегрини, по его мнению, правительство в связи с трагедией должно 15 ноября объявить государственный траур. Сам Пеллегрини, получив новость о трагедии, прервал свой визит на Кипре и немедленно вернулся на родину.

Напомним, ДТП произошло 13 ноября в районе города Нитра на западе Словакии. По предварительным данным, грузовик с камнями потерял управление на автотрассе районного значения и врезался в автобус, в котором ехали 30 пассажиров, в основном школьников. От удара автобус сбросило в кювет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жертвами ДТП с пассажирским автобусом в Словакии стали 12 человек, ещё 17 человек, в том числе и оба водителя, получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Словакии произошла крупнейшая дорожная авария за десятилетие