Пули-Алам, Афганистан, , 23:52 — REGNUM 12 ноября официальные представители полиции афганской провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам) заявили, что на территории этого региона в результате ошибки сил Соединённых Штатов Америки при нанесении авиационного удара погибло четыре солдата Национальных сил безопасности и обороны.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», силы США ошибочно нанесли авиационный удар по контрольно-пропускному пункту Национальных сил безопасности и обороны на территории пригорода столицы провинции, когда тот подвергся нападению со стороны боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а афганские солдаты запросили поддержку с воздуха.

По словам официальных представителей полиции провинции Логар, также в результате этого авиационного удара ранения различной степени тяжести получили шесть солдат Национальных сил безопасности и обороны.

В этой связи официальный представитель сил США в Афганистане заявил, что им была передана информация по этому инциденту, и добавил, что к настоящему моменту Афганистан и США тесно сотрудничают с целью выяснения всех обстоятельств этого инцидента.