Кабул, , 22:46 — REGNUM 13 ноября официальный представитель Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан заявил, что число погибших в результате теракта в столице страны, городе Кабуле, выросло до 12 человек, еще 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», в результате теракта также пострадало четыре иностранца.

По словам официального представителя Министерства внутренних дел, целью теракта в Кабуле было одно из транспортных средств, принадлежащие канадской охранной компании GardaWorld. Пострадавшие иностранцы были сотрудниками этой компании.

На своей официальной странице в социальной сети «Twitter» президент Афганистана Ашраф Гани осудил организаторов этой террористической атаки и выразил свои соболезнования семьям жертв.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за подготовку теракта на территории столицы Афганистана.