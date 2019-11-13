Венеция, Италия, , 20:41 — REGNUM Власти Италии должны незамедлительно выделить Венеции миллиард евро на ликвидацию ущерба от наводнения, заявил в среду, 13 ноября, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Правительство может взять эти средства из тех трех миллиардов евро, которые предполагалось использовать для поощрения безналичных расчетов, добавил политик.

Как сообщалось ранее, уровень воды в лагуне Венеции поднялся на 187 сантиметров (вместо предполагаемых 120), подтопленными оказались 90% территории города. По предварительным данным ущерб измеряется сотнями миллионов евро.