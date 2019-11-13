Венеция, Италия, , 20:27 — REGNUM Второе самое масштабное в истории наводнение в Венеции должно доказать всем сомневающимся реальность глобального потепления, отметили на своей официальной странице в Twitter в среду, 13 ноября, депутаты итальянской либеральной Демократической партии.

Таким образом они «связали» события в Венеции с акциями Греты Тунберг, которые их партия всеми мерами поддерживала.

Как сообщалось ранее, уровень воды в лагуне Венеции поднялся на 187 сантиметров, подтопленными оказались 90% территории города. По предварительным данным, ущерб измеряется сотнями миллионов евро.