Екатеринбург, , 20:40 — REGNUM В екатеринбургском микрорайоне Академический произошёл пожар. Об этом сообщает Е1.

Загорелся дом на улице Краснолесья, 70, возводимый компанией «Атомстройкомплекс». На место оперативно прибыли три пожарных машины.

Как сообщили в свердловском управлении МЧС, произошло возгорание стройматериалов внутри дома на площади 15 кв. м. Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших не оказалось.

В «Атомстройкомплексе» обещают провести проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года из-за пожара на екатеринбургской стройке погиб рабочий. Другие строители успели вовремя эвакуироваться.

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