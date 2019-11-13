Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 20:26 — REGNUM В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту тяжелой производственной травмы, полученной рабочим. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.

30 августа 48-летний житель Гусь-Хрустального района на работе споткнулся и упал на транспортер, к которого не было защитного ограждения. Рука рабочего попала под движущуюся часть механизма. Вред, причинённый здоровью сотрудника, следствие оценило как тяжкий.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил техники безопасности, сопряженное с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека». Начальник пострадавшего, ответственный за стажировку и проверку знаний, допустил слесаря-ремонтника к работе на транспортере без повторного обучения мерам безопасности и сдачи соответствующих экзаменов. То, что оборудование не было защищено ограждением, является грубым нарушением ГОСТов.