Киев, , 20:10 — REGNUM Суд освободил из тюрьмы организатора «убийства» беглого российского журналиста Аркадия Бабченко предпринимателя Бориса Германа, сообщило 13 ноября издание «Украинская правда».

«Суд удовлетворил его апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья», — рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская.

Она отметила, что прокуратура была против такого решения, но полное решение суда пока не получено, в прокуратуре не знают, будут ли подавать жалобу.

Напомним, 29 мая 2018 года в украинских СМИ появилось сообщение об убийстве проживавшего в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Позже украинские спецслужбы предъявили живого Бабченко, заявив, что провели великолепную спецоперацию против российских спецслужб. В результате организатор «убийства», который сам заявил о сотрудничестве с СБУ, получил 3,5 года тюрьмы. Естественно, никаких доказательств причастности России в ходе процесса представлено не было.

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