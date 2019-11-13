Сургут, Югра, , 20:04 — REGNUM В Югре продолжается судебное разбирательство по делу бывшего мэра Сургута Дмитрия Попова. Его обвиняют в превышении полномочий. Экс-глава Сургута отрицает вину, сообщает «СургутинформТВ».

По версии следствия, Дмитрий Попов согласовал сделку, которая нанесла урон бюджету города в размере 46 млн рублей. В декабре 2013 года он без проведения процедуры оценки рыночной стоимости подписал разрешение на продажу муниципальным совхозом «Северный» 800 тыс. кубических метров строительного песка по якобы заниженной стоимости — 44,5 рубля за кубометр. При этом в полном объёме стоимость песка покупатель не оплатил. В дальнейшем приобретенный песок был реализован покупателем по цене 100 рублей за кубометр. В отношении обвиняемого в превышении полномочий Дмитрия Попова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Дмитрий Попов сегодня, 13 ноября 2019 года, дал показания, что в декабре 2013 года тогдашний заместитель губернатора ХМАО Сергей Полукеев провёл в Сургуте совещание по ситуации с невыплатами зарплаты в обанкротившемся совхозе «Северный». Было решено пустить на реализацию часть имущества ликвидированного предприятия, в том числе и песка. Дмитрий Попов свою вину не признаёт.

Заседание суда вновь перенесено, так как сторона обвинения попросила время на подготовку к опросу бывшего мэра Сургута.

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