Воронеж, , 19:56 — REGNUM Суд вынес решение по уголовному делу в отношении 27-летнего инспектора дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД ОМВД России по Репьевскому району Воронежской области Павла А., сообщил ИА REGNUM 13 ноября старший помощник облпрокурора Михаил Усов. Дело рассматривал мировой суд Левобережного района Воронежа, признавший инспектора виновным в получении взятки.

Как установлено судом, с июля 2018 года по март 2019 года подсудимый не менее трёх раз получал деньги от 39-летнего Романа Г. в размере пяти тысяч рублей «как за ранее оказанное, так и за будущее совершение действий в пользу взяткодателя, а равно за общее покровительство и попустительство по службе». Взятки ему передавались прямо у здания ОБДПС ГУ МВД России.

Суд признал инспектора виновным и назначил наказание в виде штрафа в сумме 90 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на срок два года. Также суд удовлетворил исковое заявление прокурора о взыскании с осужденного полученных в качестве взятки денежных средств на общую сумму 15 тыс. рублей в бюджет Российской Федерации.

Добавим, что Роман Г., по версии следствия, является организатором преступной группы, которая занималась в незаконным сбором денег — более 7 млн рублей — с грузоперевозчиков. Дело в настоящее время рассматривается судом.