Венеция, Италия, , 19:55 — REGNUM Наводнение в Венеции развивается «по апокалиптическому сценарию», заявил в среду, 13 ноября, губернатор провинции Венето Лука Дзайа.

Он отметил, что предполагаемый уровень подъема воды составлял лишь 120 сантиметров, в то время как реально он составил 187 сантиметров, затопленной оказалась большая часть города.

Ущерб еще предстоит посчитать, но он измеряется в сотнях миллионов евро, отмечают представители местных властей.

Есть и такой ущерб, который вообще не измеряется деньгами — из-за подобных происшествий в Венеции остается все меньше жителей, отметил ранее мэр города Луиджи Бруньяро.