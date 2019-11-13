Чита, , 20:09 — REGNUM Четыре человека погибли, ещё двое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Забайкальском крае. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла на автотрассе Агинское — Дульдурга в 21:50 (15:50 мск в Агинском районе. По предварительным данным, столкнулись легковые автомобили Honda Prelude и Lexus.

В результате ДТП на месте погибли четыре человека, ещё двое получили травмы. Среди погибших и пострадавших детей нет. Пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проведении служебной проверки МВД Кабардино-Балкарии в отношении сотрудника полиции, попавшего в ДТП с пострадавшими.

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