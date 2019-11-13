Москва, , 19:35 — REGNUM Никулинская межрайонная прокуратура Москвы провела проверка по обращениям работников ООО «НПЦ Лимфа» о невыплате им руководством заработной платы на общую сумму свыше 1,7 млн рублей. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что генеральный директор фирмы из «личной заинтересованности» не выплатил заработную плату менеджеру по работе с клиентами за период с 2017 года на общую сумму свыше 1,2 млн рублей, а также главному бухгалтеру за январь-июль 2019 года на сумму более 500 тысяч рублей, говорится в сообщении.

По результатам проверки в отношении генерального директора «НПЦ Лимфа» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».