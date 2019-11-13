Краснодар, , 19:41 — REGNUM Человеческие останки были обнаружены сотрудниками охранного предприятия в сумке у посетителя торгово-развлекательного центра «Галерея» в городе Краснодаре. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по Краснодарскому краю.

19-летний молодой человек был задержан при входе в ТРЦ. Сотрудники охраны попросили юношу открыть рюкзак и увидели череп, предположительно, человеческий. Охранники немедленно вызвали сотрудников полиции, которые задержали молодого человека для дальнейшего разбирательства.

По предварительной информации, юноша мог принести череп со Всесвятского кладбища, расположенного недалеко от ТРЦ. Как сообщил журналистам источник в экстренных службах, сам молодой человек утверждает, что череп ему, якобы, подарили люди без определённого места жительства.

В настоящее время следователями начата доследственная проверка по данному инциденту, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза с целью выяснения, кому принадлежат найденные у молодого человека останки.

Ранее ИА REGNUM сообщало об инциденте в караоке-баре в Москве, где следователю-криминалисту посетитель откусил часть щеки из-за конфликта за место возле барной стойки.

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