Тюмень, , 19:10 — REGNUM В Тюменской области по факту смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища от менингита возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного военного следственного управления СК России.

Установлено, что 7 ноября 2019 года в 21:30 по местному времени курсант обратился в поликлинику училища с жалобами на высокую температуру. Медсестра сбила жар лекарственным препаратом и отправила юношу в подразделение. 8 ноября около 7:00 курсант вновь обратился в поликлинику с жалобами на высокую температуру и боли в животе. Терапевт осмотрел его и вызвал скорую помощь. Курсант был доставлен в областную клиническую больницу, где скончался в этот же день в 13:15 от молниеносного течения инфекции и сепсиса.

По факту смерти курсанта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 124 УК РФ («Неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть»).

Напомним, что после выявления диагноза скончавшегося курсанта 21 его сокурсник был направлен на профилактическое лечение в инфекционную больницу Тюмени. Отмечается, что практически все они простужены и заболели кто ОРЗ, кто ангиной. Министерство обороны РФ заявило о проверке инцидента и условий обучения курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

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