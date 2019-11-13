Сплит, Хорватия, , 19:40 — REGNUM Двое граждан России задержаны полицией по подозрению в краже со взломом в ювелирном магазине в Хорватии. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба МВД Хорватии.

Граждане РФ 42-х лет были задержаны сотрудниками полицейского управления города Сплит. По данным полиции, 4 ноября злоумышленники, разбив стекло и взломав защитную металлическую дверь, проникли в ювелирную лавку. Они вынесли из магазина ювелирные украшения на сумму около 200 тысяч евро.

Подозреваемые в краже со взломом были задержаны полицией после проведённых розыскных мероприятий. Задержать удалось только двоих подозреваемых, третий находится в розыске. Большая часть похищенных ювелирных изделий была изъята у подозреваемых при обыске в апартаментах, где они проживали.

Уточняется, что задержанные въехали на территорию Хорватии два месяца назад. Установить личность подозреваемых и найти их помогла видеозапись с камеры наблюдения. Задержанные граждане России подозреваются в аналогичном преступлении, которое было совершено на территории Загреба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хищении редких вин из личного погреба торговца во французском городе Бордо. Материальный ущерб от кражи составил 500 тыс. евро.

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