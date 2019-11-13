Венеция, Италия, , 18:59 — REGNUM Ущерб для Венеции от одного из самых серьезных в истории наводнений составит по предварительным расчетам несколько сотен миллионов евро, заявил на пресс-конференции в среду, 13 ноября, мэр города Луиджи Бруньяро.

Вместе с тем он отметил, что речь идет не только о финансах: именно из-за таких происшествий жители города отказываются оставаться в нем, сказал мэр.

В настоящее время городские и национальные власти оценивают ситуацию и готовятся к принятию необходимых мер по ликвидации последствий наводнения. Уровень воды поднялся на 187 сантиметров.