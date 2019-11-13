Салехард, , 19:32 — REGNUM Девятилетнюю девочку, провалившуюся в канализационный люк, спасли сотрудники Росгвардии в городе Салехарде. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба ведомства в Ямало-Ненецком АО.

Девочка провалилась в полуоткрытый канализационный люк по дороге из школы, не заметив полусдвинутую крышку люка из-за припорошившего её снега. Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Салехарду прапорщик Игорь Нензелов и старшина Александр Благинин обнаружили ребёнка во время патрулирования и вызволили девочку из западни.

Школьница не пострадала. Сотрудники Росгвардии выяснили у девочки домашний адрес и доставили её родителям. После этого росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

О произошедшем сотрудники Росгвардии доложили в отделение полиции.

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