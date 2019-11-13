Углич, Ярославская область, , 18:37 — REGNUM Командир отделения пожарной части в исправительной колонии №3 УФСИН России по Ярославской области обвиняется в сбыте наркотических веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР России по Ярославской области. Исправительное учреждение расположено в городе Углич Ярославской области. Преступление выявлено сотрудниками ярославского управления ФСБ и отделом собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области.

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«По данным следствия, в ноябре текущего года злоумышленник согласился за денежное вознаграждение пронести на территорию исправительного учреждения и передать одному из осужденных наркотическое средство. При попытке реализовать свой преступный умысел он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на контрольно-пропускном пункте исправительной колонии. В ходе личного досмотра у обвиняемого были обнаружены и изъяты три свертка с наркотическим средством, масса которого составила 4, 857 грамм», — рассказали ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Из органов ФСИН обвиняемый сотрудник уволен. В рамках уголовного дела ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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