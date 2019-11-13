Панама, , 18:39 — REGNUM Генеральный прокурор Панамы Кения Порселл подала президенту Лаурентино Кортисо заявление об отставке после того, как в Интернет попала её переписка с бывшим главой государства Хуаном Варелой. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

В официальной ноте правительства говорится, что Порселл лично подала прошение об отставке, которое вступит в силу 1 января 2020 года.

Ранее на сайте varelaleaks.com предположительно были опубликованы компрометирующие тексты бесед Порселл с экс-президентом Хуаном Варелой (2014−2019).

Экс-прокурор назвала информацию с сайта искажённой и ложной. Она подчеркнула, что утечка переписки с мобильного телефона в Интернет — это серьёзное преступление, которое должно быть расследовано до конца.