* ИГ — запрещённая в России организация

Анкара, , 18:28 — REGNUM В ходе операции, проведенной в районе Йенимахалле столицы Турции Анкары против спящей ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 29 октября устроившей в одной из лавок Якаджи бомбовый теракт, силовики изъяли стрелковое оружие, конструктивно напоминающее арбалет, предназначенное для дистанционной доставки самодельных взрывных устройств малой мощности.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, после теракта совместную работу по выявлению его организаторов начали подразделение уголовного розыска отдела криминалистики внутренних войск и структуры Национальной разведывательной организации. В результате местоположение ячейки террористов было установлено, а в ходе обыска правоохранительные органы изъяли устройство, предположительно использовавшееся при теракте.

Арбалет, известный в Турции как «татарский лук», был оснащен специальными болтами — боеприпасами, на которых закрепляли взрывное устройство, детонировавшее при попадании. Из квартиры ячейки была также изъята документация организации.