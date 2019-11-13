Черкесск, , 18:21 — REGNUM В горных районах Карачаево-Черкесии горят леса, которые никто не тушит уже несколько дней. Об этом сообщают местные СМИ, а также очевидцы в социальных сетях.

Пожары зафиксированы в трех районах КЧР: Карачаевском, Зеленчукском и Урупском. Огонь уже начал распространяться на низменные районы.

Первоначально загорелся лес над аулом Нижняя Теберда в Карачаевском районе КЧР. Огонь полыхал четыре дня, и никто его не тушил. В горных районах КЧР установилась сухая и безветренная погода, и дым от пожара застилал ущелье.

Только спустя несколько дней власти приступили к тушению пожаров. Задействованы сотрудники лесничества, МЧС и пожарной охраны. Однако местные жители возмущены — горящий лес не тушили несколько дней, и огонь распространился на большую площадь. Предпринимаемые сейчас усилия по борьбе с огнем явно недостаточны — с огнем справиться не удается, и почему-то не используется пожарная авиация, которая могла бы значительно повысить эффективность борьбы с огнем.

Второй очаг возгорания был зафиксирован недалеко от Нижнего Архыза. Там также горят леса по склонам гор, и их также никто не тушил первое время. Площадь пожара превысила уже 10 Га. Местные жители жалуются на дым, которые полностью заполнил ущелье. Кроме того, в лесах гибнут животные.

Ряд очевидцев в социальных сетях связывают возникшие в горных лесах пожары с так называемыми «черными лесорубами». Речь идет о том, что с помощью пожаров злоумышленники пытаются скрыть незаконные вырубки.

Нерасторопность и явное нежелание властей быстро ликвидировать эти пожары в данном контексте вызывают вопросы.

Местные указывают, что власти очень зорко следят за тем, чтобы жители горных районов не заготавливали дрова в лесах, а вот до лесных пожаров властям несколько дней не было никакого дела, и предпринимаемые ими усилия для тушения явно недостаточны.

Местный Следственный комитет первоначально также не проявлял активности относительно того, чтобы установить причины пожаров.

Позднее стало известно, что была создана специальная группа по расследованию причин возгораний горных лесов. Основная версия — поджоги.