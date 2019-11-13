Цхинвал, , 18:17 — REGNUM 9 и 11 ноября пограничной службой Южной Осетии за нарушение госграницы были задержаны четыре гражданина Грузии. Трем предстоит выплатить штрафы, против одного возбуждено уголовное дело. Об этом 13 ноября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

13 ноября Рамази Задишвили, Давид Мишелашвили и Зураб Тухиашвили были привлечены Ленингорским районным судом к административной ответственности в виде денежного штрафа с последующим выдворением за пределы республики. В отношении Важа Гаприндашвили возбуждено уголовное дело по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы), так как установлено, что он умышленно пересек линию государственной границы республики.

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