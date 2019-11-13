Братислава, , 18:10 — REGNUM Жертвами столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Словакии стали не менее 12 человек, 17 человек получили ранения, 13 ноября передает агентство Reuters.

Авария произошла вблизи города Нитра, в 90 километрах к востоку от Братиславы. По предварительной версии, причиной аварии стали погодные условия.

Дорожная авария является самой крупной для Словакии за десятилетие. В 2009 году жертвами столкновения поезда и автобуса также стали 12 человек.

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