Вологда, , 18:05 — REGNUM Режимы ЧС и повышенной готовности сохранятся в 17 районах Вологодской области минимум до понедельника, 18 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

По прогнозам Вологодского Гидрометцентра, на северных территориях пройдут небольшие дожди и снегопады. Уровень воды в реках повышается. Глава региона Олег Кувшинников отметил, что такая ситуация может обернуться серьезными проблемами.

«Через несколько дней наступают сильные морозы, мы уходим в зиму с очень высокими уровнями воды в реках восточных и центральных районов области. Это может спровоцировать экстремальное подтопление весной», — подчеркнул губернатор.