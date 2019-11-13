Смоленск, , 17:59 — REGNUM Силовики работали в офисе ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» 13 ноября, об этом сообщил ряд местных СМИ.

По данным Smolnarod.ru, оперативники производили выемки документов. Однако пока официального подтверждения данной информации нет.

ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» исполняет функции регионального оператора по распределению льготных лекарственных препаратов с 2018 года. Как ожидалось, создание регоператора должно было помочь навести порядок в этой сфере.

По свидетельству СМИ, после создания структуры в регионе стали возникать перебои с поставкой лекарств для льготников. Портал Readovka67.ru, который также сообщил об обысках в учреждении, напомнил о «многочисленных скандалах с поставками лекарств».

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