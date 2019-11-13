Киев, , 18:03 — REGNUM В Киеве на проспекте Победы неизвестные разбили витрину обувного магазина сети Carlo Pazolini и скрылись, сообщило 13 ноября издание Liga.net.

У входа в магазин вандалы написали красной краской слово «москали».

Судя по характеру повреждения стекла, нападавшие могли использовать какой-то вид травматического оружия. Камеры видеонаблюдения показали, что хулиганов было четверо.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершено следствие по делу в отношении бывшего депутата Верховной рады Украины Николая Рудьковского. Политика обвиняют в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года.

Рудьковский был задержан при пересечении российской границы в 2018 году и в данный момент находится под стражей.

Читайте также: Экс-депутата Рады отдадут под суд за нападение на посольство РФ в Киеве