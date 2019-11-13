Донецк, , 17:55 — REGNUM В результате обстрелов ВСУ был ранен мирный житель посёлка шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка, сообщили 13 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В пресс-службе отметили, что украинские силовики вели огонь из гранатомётов и стрелкового оружия.

«В результате обстрела пулевое ранение средней трети правого бедра получил мужчина, 1965 года рождения, проживающий по улице Шестакова. Пострадавший доставлен в городскую больницу №14», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов в населённом пункте были повреждены также три дома, хозпостройка и газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки ВСУ выпустили 147 единиц боеприпасов в ходе 15 обстрелов территории ДНР.

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