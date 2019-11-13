Великий Новгород, , 17:38 — REGNUM В Новгородской области после паводка были обнаружены разрушения на 62 участках дорог. Об этом сообщил министр транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области Станислав Шульцев.

По его словам, к 12 ноября на 39 участках было восстановлено движение транспорта, на семи установлены предупреждающие знаки.

«Когда уровень воды снизится, дороги будут закрываться для проведения аварийно-восстановительных работ», — сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области. Регион готовит заявку в федеральное дорожное агентство для получения финансовой поддержки.

Напомним, в Новгородской области по данным на 13 ноября оставались повреждёнными 22 участка дорог и семь мостов. Для ликвидации последствий паводка привлечены более 400 человек. С 6 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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