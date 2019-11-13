Москва, , 17:42 — REGNUM Защита петербургского историка Олега Соколова не располагает информацией о судимости своего подзащитного. Об этом 13 ноября заявил адвокат Александр Почуев на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в восьмидесятых годах прошлого века затонула лодка, которой управлял Соколов. В результате происшествия якобы погиб один человек.

«У защиты нет данных о том, что Соколов ранее привлекался к уголовной ответственности. Более того, мы проверили информацию, я опросил родителей, и они сказали, что таких эпизодов не было», — отметил адвокат.

При этом Почуев не исключил, что эпизод с утонувшей лодкой всё-таки имел место, и вследствие происшествия один человек погиб. Однако защитник Соколова утверждает, что это был несчастный случай.

«Никакой уголовной ответственности у пятнадцатилетнего пацана, а Соколову тогда было 15 лет, быть не могло. И такие заголовки — «второе убийство» — это не то что передёргивание, а подтасовка фактов. Может и была гибель человека, трагедия, но она была в рамках несчастного случая, а не умышленного убийства», — заявил Почуев.

Напомним, историку Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой преподаватель находился в близких отношениях. Соколов признаёт факт убийства, однако пытается оправдать мотивы его совершения. Обвиняемый помещен в СИЗО на время следствия.

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