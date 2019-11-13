Краснодар, , 17:25 — REGNUM Все въезды в лесные массивы на территории Краснодарского края будут круглосуточно патрулироваться — в том числе казаками и волонтёрами. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности 13 ноября.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул: необходимо принять все меры, чтобы не допустить возникновение новых очагов природных пожаров.

«Мы должны купировать проблему. Нужно поставить заградительные барьеры на всех дорогах, которые ведут к лесным массивам. Привлекайте к этой работе казачество, местных жителей — они точно знают, где охрана особенно нужна», — поручил губернатор своему первому заместителю Андрею Алексеенко.

По данным, которые привёл и.о. начальника ГУ МЧС России по краю Николай Платонихин, только с начала ноября по нарушениям пожарной безопасности уже составлено 50 протоколов, четыре материала переданы для возбуждения уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала ноября на Кубани практически ежедневно регистрируются новые очаги природных пожаров. В Северском районе объявлен режим ЧС, особый противопожарный режим введён в 25 муниципалитетах региона. Ранее стало известно о задержании четырёх подозреваемых в поджогах.

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