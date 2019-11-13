Иваново, , 17:10 — REGNUM Приговор по резонансному уголовному делу в отношении жителя Иваново, который пытался расправиться со своим отцом ради жилплощади, вынесен судом. Мужчина также обвинялся в совершении 15 эпизодов мошенничества, сообщили ИА REGNUM 13 ноября в пресс-службе областной прокуратуры.

Как установлено судом и следствием, 43-летний ивановец, решил убить своего престарелого отца ради наследства — доли в квартире. Он подмешал содержимое 15 ампул лекарственного средства в бутылку пива и отдал отцу, тот её полностью выпил, однако остался жив. Спустя несколько дней его сын приобрёл в аптеке уже другое лекарство и дважды добавил отцу в спиртосодержащую настойку. Позже мужчина почувствовал себя плохо и был госпитализирован.

«В результате преступных действий подсудимого по отравлению отца потерпевшему причинена химическая травма: отравление алкалоидами, которое сопровождалось развитием острой сердечно-сосудистой недостаточности тяжелой степени (кардиогенный шок). Вред, причиненный здоровью, имеет медицинские критерии тяжкого, как опасного для жизни, вызвавшего расстройство жизненно важных функций организма», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, как установлено в суде, в мае-октябре 2018 года подсудимый разместил в интернете объявления о сдаче в аренду квартир в курортных городах Республики Крым (Алушта, Судак, Ялта) — в реальности недвижимость он не сдавал, а вот предоплату от желающих снять жильё у моря получал — от двух до трёх тысяч рублей в сутки, за два дня «аренды».

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к десяти годам шести месяцам лишения свободы с ограничением свободы сроком на 12 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его возместить затраты на лечение отца — 16 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.