* УПА — запрещённая в России организация

Перемышль, , 17:04 — REGNUM Неизвестные закрасили белой и красной краской имена на могиле боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенной в селе Пикуличи под Перемышлем, сообщило 13 ноября польское издание Onet.

Журналисты отметили, что на кладбище есть могилы участников Гражданской войны, которые сражались с большевиками под командованием Симона Петлюры, но их вандалы не тронули.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховную раду Украины, при поддержке главы правительства Украины Алексея Гончарука, пытаются провести скандально известного экс-директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. В течение многих лет Вятрович вёл систематическую работу по обелению преступников ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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