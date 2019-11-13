Нижний Новгород, , 16:56 — REGNUM В Нижнем Новгороде таможенники обнаружили в одной из посылок, которая было направлено из США, 70 патронов иностранного производства. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Получателем международного почтового отправления являлся житель Нижнего Новгорода. Содержимое посылки было изъято и направлено на экспертизу. Было установлено, что находящиеся в посылке объекты являются боеприпасами для огнестрельного оружия.

По факту незаконного перемещения боеприпасов возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники таможни в Башкирии задержали посылку с 5 кг ядовитых семян, которая прибыла из Индии. Семена в контрабандной партии содержали вещества, которые вызывают психоактивный и галлюциногенный эффект и запрещены на территории РФ.