Село Яр-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 16:56 — REGNUM На Ямале расследуют загадочное исчезновение молодого человека. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре ЯНАО.

В отдел полиции по Ямальскому району 6 ноября 2019 года обратилась девушка с сообщением о пропаже её молодого человека. По словам заявительницы, он исчез 3 ноября при странных обстоятельствах.

Юноша в компании с четырьмя знакомыми выехали на снегоходе в охотничий домик, находящийся недалеко от села Яр-Сале. Там они отмечали праздник, употребляли спиртное. Возвращался её парень в село якобы пешком, сошёл с дороги в лес и с тех пор его никто не видел.

Молодые люди из компании путаются в показаниях. Одни говорят, что пропавший выпрыгнул из саней снегохода и почему-то побежал в лес. Другие рассказывают о конфликте пропавшего с его девушкой. Все отмечают, что исчезнувший был легко, не по погоде, одет.

Поисковые мероприятия не увенчались успехом. Полицейские криминальную версию исчезновения юноши не рассматривали. Прокуратура передала полномочия по расследованию исчезновения молодого человека в СУ СКР по ЯНАО. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).