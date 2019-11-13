Стерлитамак, Башкирия, , 17:02 — REGNUM Мастер отдела технического контроля погиб во время испытания оборудования на предприятии «Красный пролетарий» в городе Стерлитамаке, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Башкирии.

ЧП произошло вечером 11 ноября во время гидравлических испытаний гибкого полимерного рукава. 41-летний сотрудник завода получил черепно-мозговую травму при разрыве рукава трубопровода и скончался от полученной травмы на месте происшествия.

По данному факте возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи в настоящее время опрашивают работников предприятия, проводят анализ организационно-распорядительной документации, устанавливают причины и условия, при которых были нарушены нормы и правила охраны труда. Устанавливаются также лица, ответственные за соблюдение норм и правил безопасности на предприятии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, возбуждённом в Башкирии по факту гибели рабочего во время обвала грунта при строительстве водопровода.

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