Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 16:44 — REGNUM На Ямале против учащегося колледжа, избившего инвалида, возбуждено уголовное дело. Подросток обвиняется в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство человека, сообщает «Север-Пресс».

Напомним, 1 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как обвиняемый юноша избивает своего сверстника, страдающего отклонениями в развитии, якобы в наказание за педофилию. Затем инвалида толкают в снег и пинают ногами, и заставляют на камеру признаться во влечении к малолетним.

Надымская городская прокуратура провела проверку по видеозаписи. Выяснилось, что избитый инвалид оговорил себя.

Несовершеннолетний учащийся колледжа привлечён к административной ответственности за нанесение побоев. По факту распространения порочащей информации возбуждено уголовное дело. Зачинщик истязания исключён из колледжа.

Прокуратура в свою очередь внесла представление руководству Надымского профессионального колледжа за недостаточную профилактическую работу с учащимися.

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