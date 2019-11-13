Симферополь, , 16:54 — REGNUM В Крыму разыскивают шестилетнюю девочку, пропавшую без вести в Раздольненском районе полуострова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщили в МВД, девочка 2013 года рождения 12 ноября ушла из дома, расположенного в селе Кропоткино Раздольненского района, в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

«Рост девочки — 100−110 см, худощавое телосложение, была одета в розовую болоньевую куртку и розовые ботинки», — уточнили в МВД.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении ребёнка, звонить по телефонам: (3652) 667−588, (36 553) 77−0-70 (дежурная часть), +7−978−086−69−09.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2019 года школьница из Махачкалы, отдыхающая в «Артеке» легла спать, а утром была обнаружена без признаков жизни. Уголовное дело по факту трагедии передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

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