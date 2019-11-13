Уфа, , 15:43 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Башкирии по факту гибели работника на предприятии АО «Красный пролетарий» в городе Стерлитамаке. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 11 ноября текущего года во время испытания гибкого полимерного рукава на предприятии АО «Красный пролетарий» произошел его разрыв. В результате 41-летний рабочий получил телесные повреждения в области головы и скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отмечается, что в настоящий момент следователи разбираются в причинах произошедшего.