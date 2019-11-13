Ижевск, , 15:36 — REGNUM Ранее неоднократно судимый, приговоренный к смертной казни в 1998 году, но затем помилованный 56-летний житель Удмуртии признан виновным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Мужчина освободился условно-досрочно три года назад, после этого нигде не работал и проживал один.

На суде он полностью признал вину в совершенном преступлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года мужчина увидел на детской площадке семилетнюю девочку и предложил купить ей сладости и покататься на аттракционах. Девочка согласилась, и мужчина повел ее на скрытую от посторонних глаз территорию, где и совершил преступление, а затем скрылся. Ребенок рассказал о случившемся продавцу близлежащего магазина. Были изучены записи камер видеонаблюдения, проведены другие следственные действия и мужчина был задержан.